В Россию чаще всего переезжают соотечественники из СНГ, Германии и Израиля

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Государственная программа по переселению в Россию соотечественников особо востребована в странах СНГ, Германии, Израиле и Балтии, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

"В основном интерес к государственной программе проявляют соотечественники из числа граждан государств — участников СНГ (Казахстана, Украины, Армении, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии). Также механизмом государственной программы пользуются соотечественники из Германии, Израиля, стран Балтии и другие", — пояснили в пресс-центре в ответ на запрос РИА Новости.

По данным пресс-центра, в 2014 году в рамках госпрограммы в РФ переселились свыше 106 тысяч человек, в 2015 году — около 183 тысяч человек, в 2016 году программой воспользовались более 146 тысяч человек, в 2017 году — почти 119 тысяч. По итогам 5 месяцев 2018 года в Россию прибыло более 41 тысячи соотечественников. Ожидается, что до конца 2018 года из-за рубежа переселятся не менее 100 тысяч участников государственной программы.

"Такое снижение показателя по численности переселившихся объясняется сокращением заявлений об участии в государственной программе от соотечественников, вынужденно покинувших территорию Украины и получивших в экстренном массовом порядке временное убежище на территории РФ", — подчеркнули в пресс-центре.

В начале июня во время прямой линии с Владимиром Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали о проблемах при получении российского гражданства. По мнению президента, необходимо существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего, соотечественниками.

После этого губернатор Василий Голубев поручил внимательно разобраться в ситуации и доложить о возможных мерах поддержки данных семей. На сайте МВД РФ был создан онлайн-сервис для оперативного решения вопросов получения гражданства.

Согласно профильной государственной программе, соотечественники, воспитанные в традициях российской культуры и владеющие русским языком, "в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества". В начале июля 2018 года заместитель начальника миграционного главка МВД РФ Валентина Казакова сообщила журналистам, что законопроект об упрощении процедуры получения российского гражданства для соотечественников, живущих за рубежом, внесен в правительство.