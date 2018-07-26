МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министерство образования и министерство внутренних дел работают над созданием единого подхода к оценке уровня владения русским языком во время экзамена при получении гражданства РФ, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

"В целях улучшения качества работы комиссий предусмотрено определение министерством науки и высшего образования РФ и министерством просвещения России по согласованию с МВД требований к уровню знаний, необходимых для признания иностранного гражданина носителем русского языка, критериев оценки данного уровня, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином", — пояснили в пресс-центре.

По данным ведомства, на сегодняшний день отсутствует единый подход к проведению собеседования с претендентом на российское гражданство. В одних случаях, как поясняют в пресс-центре, собеседование проходит с использованием аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других — проводится тестирование на знание русского языка.

Кроме того, в некоторых случаях носители только русского языка, в том числе люди преклонного возраста, не смогли пройти собеседование и в результате не получили гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что эксперты по итогам VI всероссийской конференции "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ" в Российском университете дружбы народов рекомендовали повысить требования к уровню владения русским языком во время экзамена на гражданство.