В Госдуму внесли проект по улучшению деятельности пожарного надзора

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Законопроект по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора, подготовленный после трагедии в Кемерово, внесен в Госдуму в среду, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О пожарной безопасности", "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", "Об образовании в РФ", Градостроительный кодекс РФ.

"Социально-экономические последствия предлагаемых изменений направлены на обеспечение согласованных и эффективных действий органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, необходимых для повышения уровня обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, повышение эффективности деятельности федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на этапах проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, что позволит существенно снизить риски и угрозы возникновения пожаров на объектах защиты", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что трагедия, произошедшая 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, где при пожаре погибли 60 человек, требует переосмысления и принятия решений, направленных на совершенствование деятельности федерального государственного пожарного надзора, устранение правовых пробелов в области обеспечения пожарной безопасности, развитие правовых основ контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на этапах проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.