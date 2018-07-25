МЧС планирует принимать данные о нарушениях в ТЦ по фото и видео

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МЧС России работает над тем, чтобы принимать информацию о нарушениях пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе торговых центрах, а затем реагировать на нее на основе сделанных гражданами фото и видео, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

На молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме" участница из Алтайского края напомнила Чуприяну об акции после крупного пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово, когда граждане фотографировали или снимали на видео нарушения пожарной безопасности в торговых центрах, данные о которых затем отправлялись в правоохранительные органы. Девушка предложила реализовывать эту идею на постоянной основе в МЧС.

"Это абсолютно правильно, и у нас такие мысли есть. Когда мы говорим о добровольчестве в МЧС, то мы, в первую очередь, подразумеваем оперативный пласт – то, где надо реагировать, спасать и так далее. Что касается добровольчества в плане соблюдения неких норм и надзорной деятельности, то оно не практиковалось. Нынешнее законодательство нам не позволяет, если даже кто-то заметил нарушение, выйти с проверкой. Только если информация о нарушении придет в виде письма, то мы обязаны реагировать. Мне это предложение очень симпатично, мы над ним действительно работаем", — пояснил Чуприян, выступая перед участниками форума.

Он добавил, что перед государственным пожарным надзором стоит задача учить добровольцев фиксировать нарушения пожарной безопасности, организовывать школы таких добровольцев.

"Мы это обязательно будем делать, и тогда вы сможете давать нам информацию, а мы ее обобщим и будем проверять. Если мы замечаем нарушения на дороге, улице, мы же можем это зафиксировать. Почему в зоне ответственности МЧС России этого не должно быть", — подчеркнул Чуприян.