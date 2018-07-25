В ГД внесли проект о расширении возможностей покупки огнестрельного оружия

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты проект закона, которым предлагается расширить возможность приобретения права на владение огнестрельным оружием в РФ, следует из базы данных ГД.

"В целях поддержки производителей и стимулирования развития стрелковых видов спорта, в том числе соревнований по практической стрельбе, предлагаются изменения в часть первую статьи 3 Федерального закона "Об оружии", — говорится в пояснительной записке к документу.

Предлагаемые изменения, в частности, устраняют правовую неопределенность в вопросе стажа владения гражданским гладкоствольным огнестрельным оружием, необходимого для приобретения права на владение таким оружием с нарезным стволом.

"Действующая норма предусматривает непрерывный стаж владения. В связи с этим законопроектом уточняются основания, при наступлении которых гражданин вправе приобрести гражданское огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом", — поясняется в документе.

Как отметил один из авторов проекта, депутат Госдумы Владимир Гутенев, учитывая специфику стрелковых видов спорта и значительный износ охотничьего оружия, спортсменам высокого класса и охотникам, при наличии соответствующих удостоверений, предоставляется возможность для приобретения до 10 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом и гладкоствольного длинноствольного оружия.

"В настоящее время максимально возможным количеством единиц гражданского гладкоствольного оружия владеют порядка 20 тысяч граждан, которые являются потенциальными приобретателями большего числа такого оружия", — заявил Гутенев журналистам.

По его словам, это нововведение позволит не только увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, но и нарастить объемы производства отечественным производителям, реализовав дополнительно около 100 тысяч единиц оружия.