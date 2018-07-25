В "Шереметьево" полностью восстановили систему транспортировки багажа

Выгрузка багажа Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Выгрузка багажа Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Функционирование системы транспортировки багажа между южным (терминалы D, E, F) и северным (терминал В) терминальными комплексами аэропорта "Шереметьево" полностью восстановлена, сообщил "Аэрофлот".

"На данный момент транспортировка багажа между терминалами осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт заявил о перебоях в работе системы багажной транспортировки и о проблемах, связанных с отправкой багажа пассажиров. По сообщениям "Шереметьево", из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки багажа, что привело к возникновению задержек при отправке багажа трансферных пассажиров.