В "Шереметьево" полностью восстановили систему транспортировки багажа

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Функционирование системы транспортировки багажа между южным (терминалы D, E, F) и северным (терминал В) терминальными комплексами аэропорта "Шереметьево" полностью восстановлена, сообщил "Аэрофлот".
Ранее аэропорт заявил о перебоях в работе системы багажной транспортировки и о проблемах, связанных с отправкой багажа пассажиров. По сообщениям "Шереметьево", из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки багажа, что привело к возникновению задержек при отправке багажа трансферных пассажиров.