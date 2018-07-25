Росавиация увеличит субсидии авиаперелетов на Дальний Восток

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Росавиация дополнительно направит на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток еще 152 миллиона рублей, общая сумма допфинансирования составит 625 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
С учетом ранее принятого решения о направлении 473 миллионов рублей на дальневосточные направления, общая сумма дополнительного финансирования составит 625 миллионов рублей.
За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты – из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Якутска и Владивостока в Москву. Таким образом, российские авиакомпании, и прежде всего "Аэрофлот", смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене (в одну сторону), отмечает Росавиация.
Период выполнения субсидируемых полетов по маршрутам между городами Дальнего Востока и центральной частью России, а также внутри ДФО – с 1 марта по 1 декабря 2018 года.
В марте правительство РФ объединило программы субсидирования внутренних авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток. На общую программу бюджет РФ в 2018 году выделит 3,8 миллиарда рублей.