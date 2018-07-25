Росавиация увеличит субсидии авиаперелетов на Дальний Восток

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Росавиация дополнительно направит на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток еще 152 миллиона рублей, общая сумма допфинансирования составит 625 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня комиссия Росавиации по реализации программы субсидирования воздушных перевозок приняла решение о дофинансировании субсидируемых маршрутов с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно за счет образовавшейся экономии средств еще на 152 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

С учетом ранее принятого решения о направлении 473 миллионов рублей на дальневосточные направления, общая сумма дополнительного финансирования составит 625 миллионов рублей.

За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты – из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Якутска и Владивостока в Москву. Таким образом, российские авиакомпании, и прежде всего "Аэрофлот", смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене (в одну сторону), отмечает Росавиация.

Период выполнения субсидируемых полетов по маршрутам между городами Дальнего Востока и центральной частью России, а также внутри ДФО – с 1 марта по 1 декабря 2018 года.

В марте правительство РФ объединило программы субсидирования внутренних авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток. На общую программу бюджет РФ в 2018 году выделит 3,8 миллиарда рублей.