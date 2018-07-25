Штаб Собянина намерен подать жалобу на видео с нецензурной лексикой

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина на этой неделе обратится в Мосгоризбирком из-за обвинений в адрес штаба о якобы создании и распространении в социальных сетях агитационного видеоролика, содержащего ненормативную лексику, сообщил в среду РИА Новости глава штаба Константин Ремчуков.

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором молодые люди, используя нецензурную лексику, призывают москвичей принять участие в предстоящих 9 сентября выборах мэра столицы.

Как отметил Ремчуков, в адрес штаба Собянина поступили бездоказательные обвинения в создании и распространении этого ролика.

"Мы на этой неделе подадим жалобу в Московскую городскую избирательную комиссию", — сказал Ремчуков, подчеркнув, что штаб Собянина не имеет к этому ролику никакого отношения.