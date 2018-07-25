Интенсивность движения по Крымскому мосту в июле выросла почти на 45%

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Интенсивность движения транспортных средств по мосту через Керченский пролив с начала июля выросла почти на 45%, сообщает пресс-служба минтранса РФ.

В ведомстве отметили, что с момента открытия по мосту проехали уже более 1,2 миллиона автомобилей и автобусов.

"При этом с начала курортного сезона отмечается стремительный рост трафика. С начала июля интенсивность выросла почти на 45% в сравнении с июнем и составляет в среднем более 23 тысяч автомобилей ежесуточно в обе стороны", — говорится в сообщении.

За 2,5 месяца мостом воспользовалось столько же легковых автомобилей и автобусов, сколько перевезла Керченская паромная переправа за весь 2017 год, и этот трафик лег в первую очередь на дорогу Керчь – Симферополь, где сейчас идет строительство новой трассы "Таврида", отметили в пресс-службе. "По этим объективным причинам полной ликвидации заторов на крымских дорогах можно ожидать только после завершения курортного сезона 2018 года", — добавили в министерстве.

Нагрузка на маршруте Керчь – Симферополь будет снижена после открытия движения по "Тавриде" в двухполосном исполнении в декабре этого года, отметили в минтрансе. Помимо этого до конца 2018 года планируется открыть движение по 10 новым транспортным развязкам.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Строящаяся четырехполосная трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

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