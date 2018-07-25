Интенсивность движения по Крымскому мосту в июле выросла почти на 45%

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Интенсивность движения транспортных средств по мосту через Керченский пролив с начала июля выросла почти на 45%, сообщает пресс-служба минтранса РФ.
"При этом с начала курортного сезона отмечается стремительный рост трафика. С начала июля интенсивность выросла почти на 45% в сравнении с июнем и составляет в среднем более 23 тысяч автомобилей ежесуточно в обе стороны", — говорится в сообщении.
За 2,5 месяца мостом воспользовалось столько же легковых автомобилей и автобусов, сколько перевезла Керченская паромная переправа за весь 2017 год, и этот трафик лег в первую очередь на дорогу Керчь – Симферополь, где сейчас идет строительство новой трассы "Таврида", отметили в пресс-службе. "По этим объективным причинам полной ликвидации заторов на крымских дорогах можно ожидать только после завершения курортного сезона 2018 года", — добавили в министерстве.
Нагрузка на маршруте Керчь – Симферополь будет снижена после открытия движения по "Тавриде" в двухполосном исполнении в декабре этого года, отметили в минтрансе. Помимо этого до конца 2018 года планируется открыть движение по 10 новым транспортным развязкам.
Строящаяся четырехполосная трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.
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