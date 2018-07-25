Госдума приняла закон об изучении родных языков

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков.

Теперь у граждан появится выбор, какой именно язык в качестве родного они смогут изучать. Это позволит гарантировать права обучающихся, у которых нет иного родного языка, кроме русского. Также предусматривается, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования должны обеспечить изучение родных языков, в том числе русского, и государственных языков республик.

Проект также закрепляет правило "свободного выбора языка образования" ребенком в школе и в детском саду по заявлению родителей.

Еще до рассмотрения в первом чтении законопроект вызвал критику, особенно со стороны национальных регионов. Основное беспокойство было связано с тем, что изучение языков республик будет факультативным, что, по мнению критиков, может привести к утрате языкового своеобразия республик.

Защита прав россиян

Однако в Общественной палате заявили, что закон не способен принести языковому многообразию республик никакого ущерба.

По словам председателя экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, документ защищает права тех людей, которые живут в республиках, но не принадлежат к титульной нации. Он подчеркнул, что закон защищает право граждан на свой родной язык.

Эксперт рассказал, что никто не запрещает татарам или якутам изучать свой язык, никто не ограничивает их права. По его мнению, речь идет о том, что люди могут выбрать родным языком русский и жить в пространстве русского языка.

"И никто не сможет заставить учить татарский язык, если человек делать этого не хочет. Он может выбрать русский или другой язык из числа языков народов России", — сказал специалист.

Вместе с тем в связи с большим резонансом, который вызвал законопроект, во время подготовки ко второму чтению было организовано его обсуждение с участием представителей республик, Министерства просвещения и Рособрнадзора. Это позволило найти баланс между правом на выбор изучаемого языка и необходимостью обеспечить сохранение родных языков и языков республик.

При этом русский язык как предмет останется обязательным для изучения на территории всего государства.

"Этот закон не про языки, а про принуждение к изучению ненужного языка. Он касается насилия над людьми, то есть и русский язык остается как обязательный к изучению на всей территории Российской Федерации, как государственный язык, и родные языки остаются. Просто появляется возможность выбора", — отметил Кузнецов.