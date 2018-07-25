Медведев считает возможным строительство медучреждений по системе ГЧП

БАЛАШИХА (Московская область), 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает возможным распространить опыт государственно-частного партнерства при строительстве медицинских учреждений во всех регионах страны.

"Надо подумать о возможности распространения подобного опыта (строительства медицинских учреждений по системе государственно-частного партнерства — ред.) и на другие регионы, если это окажется целесообразным", — заявил Медведев на совещании о развитии онкологической помощи населению.

Он дал высокую оценку Московскому областному онкологическому диспансеру, который он осмотрел перед началом совещания.

"Конечно, это уникальное медицинское учреждение, абсолютно современное… Люди здесь получают весь спектр медицинской помощи — от ранней диагностики и до лечения, причем лечения, естественно, высокотехнологичного", — сказал премьер. По его словам, большинство пациентов получают помощь бесплатно. Медведев напомнил, что этот диспансер стал первым концессионным проектом в радиомедицине в РФ и был построен по системе государственно-частного партнерства.

Строительство онкоцентра в Балашихе – первый концессионный проект в сфере ядерной медицины в России. Его строительство стало возможным благодаря инвесторам – Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и привлеченным им ближневосточным суверенным фондам.

На состоявшемся совещании было отмечено, что РФПИ разработал и в дальнейшем планирует применять типовую структуру для реализации аналогичных проектов как в Московской области, так и в других регионах, с целью создания всероссийской сети онкологических центров. Инициатива реализуется РФПИ в рамках выполнения специальной общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным.