Экс-губернатор Никита Белых устроился на работу в библиотеку колонии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взяточничество, устроился на работу в библиотеку колонии, где отбывает наказание, сообщила его супруга Екатерина.

"Никита Юрьевич уже не в карантине. Он обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке. В принципе все достаточно прилично, в колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже", — написала Екатерина Белых в соцсети Facebook.

Бывший губернатор был осужден на восемь лет колонии в начале года по обвинению во взятке.