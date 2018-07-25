МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом обратил внимание на важность дальнейшего роста зарплат учителей и врачей в регионе.

Шпорт доложил президенту, что в крае приступили к реализации нового майского указа, обратив внимание на то, что прежние указы от 2012 года в субъекте полностью реализованы.

"Средняя заработная плата сегодня по краю 45 тысяч: у преподавателей, учительского состава, у педагогов – 45,4 тысячи, чуть повыше, чем в среднем по экономике; у врачей – 81 тысяча, как положено, 200%. Детские сады построены", — сказал Шпорт. Стенограмма встречи приводится на сайте Кремля.

Путин со своей стороны сказал, что планку нужно продолжать поднимать. "Важно, чтобы эта планка не опускалась, а наоборот, поднималась", — отметил глава государства, поинтересовавшись ситуацией с реальной заработной платой.

Шпорт сообщил, что реальная зарплата в крае выросла "где-то на 9%". "Впервые, кстати, в прошлом году. Обычно она где-то падала немножко. То есть процесс этот пошёл",- сказал губернатор Хабаровского края.

Президент сказал, что при этом нельзя исключать из внимания учителей и врачей. "Чтобы про учителей, врачей тоже не забывали, и в соответствии с ростом средней заработной платы по региону у них тоже уровень зарплаты подрастал",- отметил Путин.

Шпорт сказал, что наиболее важной в регионе считается поддержка здоровья граждан, в связи с чем разработана программа по развитию медицинских направлений. "Требуется поднимать и прожиточный минимум, и уровень жизни, и все остальные параметры. Для этого необходимо внедрять определённые технологии, строить новые медицинские учреждения. У нас есть предложения по этому поводу",- сказал он.

Путин обратил внимание на необходимость координировать действия региональных властей с Минздравом. "Вы с Минздравом отрабатывайте, потому что средства мы сейчас выделяем, ритмично средства идут, предусмотренные на программы развития здравоохранения. Надо вписаться во все эти программы",- сказал президент.