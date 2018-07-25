Глава СПЧ назвал ситуацию с пытками заключенных системной проблемой

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал ситуацию с пытками заключенных сотрудниками колоний системной проблемой и считает, что в этой ситуации следственные органы и прокуратура недорабатывают.

Во вторник Федотов вместе с первым замдиректора ФСИН Анатолием Рудым и региональным уполномоченным по правам человека Сергеем Бабуркиным посетили ярославскую колонию, где были выявлены пытки к заключенному.

"Конечно, это системная проблема, потому что она проявляется в самых разных учреждениях. И поэтому нужны системные меры борьбы с этим. Но, к сожалению, мы видим, что и следственные органы недорабатывают, прокуратуры недорабатывает, ведомственные проверки, к сожалению, не всегда бывают эффективны тоже. Поэтому нужно строже подходить к выявлению подобных безобразий", — сказал Федотов во время рабочей поездки в Воронеж журналистам.

По его словам, пока он не собирается в брянскую колонию, где был выявлен новый случай пыток заключенного сотрудником ФСИН.

"То, что было зафиксировано видеокамерой, все соответствовало требованиям законодательства. Реакция сотрудника (следствия) была адекватна. Если бы он увидел ту видеозапись, которую потом увидели все, он бы среагировал по-другому. Но а как в XX веке следствие работало? Не было видеозаписи. Не было. А преступления расследовались. В XIX веке… Мы все обленились", — сказал Федотов.

По его словам, получилась такая ситуация: "Нам принесли видеозапись, мы ничего не увидели — все хорошо. А если увидели, значит, возбуждаем уголовное дело". Подобное Федотов назвал неправильным подходом. "Видеозапись не единственное доказательство. Если бы следователь сказал: я считаю необходимым изучить на месте все обстоятельства, понять, куда исчезла видеозапись с регистратора, — здесь целый клубок проблем", — отметил глава СПЧ.

На прошлой неделе резонанс в обществе вызвало видео с избиением заключенного, опубликованное "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники избиения установлены. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую оценку" работе начальников бывшего следователя, который в прошлом году не дал ход делу о пытках в колонии.

На фоне скандала в Ярославле стало известно, что в минувшее воскресенье умер осужденный в брянской колонии. Позже региональный главк СК России сообщил о задержании заместителя дежурного помощника начальника колонии, который подозревается в насилии к заключенному, в результате которого тот скончался. ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия к заключенным за прошедший год.