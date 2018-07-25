Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Проект закона внесли в нижнюю палату парламента еще в 2011 году, в 2013-м его приняли в первом чтении, и с тех пор он находился на доработке.

Согласно закону, основные изменения коснутся покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.

Реакция автодилеров

В ассоциации "Российские автодилеры" позитивно оценили решение Госдумы.

"Люди привыкли получать услугу максимально в одном месте — кредитование, страхование и так далее. Если они будут уезжать на автомобиле с номерами из дилерского центра, это дополнительный плюс, так как не надо тратить время на поездку в ГАИ", — сказал президент РоАД Олег Мосеев.

По его словам, осталось понять, как будет выглядеть вся процедура.

"Раньше было сказано, что будет отправляться запрос по защищенным каналам данных, ГАИ будет присваивать номер, а дилер будет его распечатывать и вешать. Тогда вопрос только к оборудованию, к защищенным каналам данных: можно ли будет использовать то же оборудование, что будет использоваться для электронного паспорта, чтобы не приходилось использовать два комплекта", — отметил эксперт.

"Красивые номера"

В свою очередь, депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предложили разработать проект закона о проведении открытых аукционов по присвоению "красивых" номер для автомобилей.

Как заявил Лебедев, в первом чтении в законопроекте о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД был пункт о необходимости проведения аукционов по продаже так называемых красивых номеров.

"Этот вопрос висит в воздухе уже несколько десятилетий и требует законодательного обеспечения", — отметил он.