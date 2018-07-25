Госдума приняла закон об увеличении лимита рекламы на ТВ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума на дополнительном пленарном заседании в среду приняла закон об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах с 15% до 20%.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин и Марина Мукабенова.

Как поясняют авторы законопроекта, согласно действующему законодательству, общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа, что составляет 9 минут эфирного времени. Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20% — до 12 минут рекламы в час.

Кроме того, предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15% времени вещания в течение суток. Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должны будут превышать 216 минут в сутки — такой же суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15-процентном часовом лимите на телевизионную рекламу, говорится в пояснительной записке.

Поправками ко второму чтению был установлен запрет на рекламу в детских передачах алкоголя, лекарств и медицинских изделий, биологически активных добавок, оружия и продукции военного назначения, финансовых, брокерских и букмекерских услуг, а также основанных на риске игр. Кроме того, эти нововведения будут распространены и на детские радиопередачи.