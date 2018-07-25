В Госдуме предложили создать аукционы на "красивые" автономера

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума поручила комитету ГД по транспорту и строительству вместе с правительством РФ разработать проект федерального закона о проведении открытых аукционов по присвоению "красивых" регистрационных знаков транспортных средств.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

"Поручить комитету ГД по транспорту и строительству вместе с правительством РФ разработать для внесения на рассмотрение Госдумы проект федерального закона в целях реализации распоряжения правительства РФ от 1 августа 2010 года №1310-р в части установления правил организации и проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств", — говорится в тексте постановления, который был принят нижней палатой парламента.

Госдума приняла данное постановление вместе с законом в третьем чтении, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.

"В первом чтении в данном законопроекте была еще одна новелла, которая говорила о необходимости проведения в нашей стране аукционов по продаже так называемых "красивых" номеров. Этот вопрос висит в воздухе уже несколько десятилетий и требует законодательного обеспечения", — заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Игорь Лебедев на пленарном заседании в среду.