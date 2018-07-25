В Москве предложили не давать заказы таксистам после восьми часов работы

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мэрия Москвы планирует разработать ограничения для водителей такси на приём заказов, в случае если они отработали 8 часов, в целях соблюдения режима труда и отдыха, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

"Эта проблема действительно стоит достаточно остро. И это проблема не только Москвы, это проблема на территории России, в других субъектах. Мы работаем с диспетчерскими службами и находим правильный подход, для того чтобы регулировать эту проблему через передачу заказов. Диспетчерская служба, на наш взгляд, должна ограничить передачу заказа водителю, который работает за рулём более 8 часов", — рассказал Пронин на VI международном экспертном совете по транспортным вопросам.

Он пояснил, что в этом случае власти планируют ввести единую договорённость со всеми диспетчерскими службами такси, чтобы водитель не смог переключаться между службами и принимать заказы от других компаний.

"Соответственно, если компания отключила таксиста, он не должен получить заказ в другой, так как он отработал 8 часов. Мы намерены этим путём двигаться", — добавил он.

По данным департамента транспорта, с 2010 года количество пассажиров такси в городе постоянно растёт. Так, в 2017 году такси перевозили 715 тысяч пассажиров в сутки.

"Прогноз на 2018 год с учётом разных тенденций — 760 тысяч поездок в сутки на всех автомобилях такси. Это уже достаточно большие цифры, которые мы сегодня имеем", — добавил Пронин.