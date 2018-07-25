Автобусный парк в Москве будет полностью электрическим к 2025 году

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Автобусный парк в Москве будет полностью электрическим через семь-восемь лет, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам в среду.

Международный экспертный совет по транспортным вопросам проходит в столице с 25 по ‪26 июля‬. На нем обсуждают развитие таксомоторных перевозок, каршеринга, беспилотного транспорта и электротранспорта.

"Перед нами стоит задача перехода на электрический транспорт, в первую очередь, это автобусы. Мы приняли программу, которая подразумевает приобретение каждый год с 2018 по 2020 годы по 300 электробусов отечественного производства, и с 2021 года уже принято постановление правительств Москвы о том, что с 2021 года мы будем покупать только электрические автобусы. Это значит, что примерно через семь-восемь лет в Москве будет только электрический транспорт", — сказал Ликсутов в рамках экспертного совета.

Он подчеркнул, что это не только крайне важный вопрос с точки зрения экологии, но и дополнительный импульс российской промышленности для производства современного и конкурентноспособного подвижного состава.