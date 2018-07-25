В Якутии соболезнуют из-за смерти Вениамина Яковлева

ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости. Юристы Якутии помнят и чтят скончавшегося во вторник правоведа, советника президента Вениамина Яковлева, который начинал карьеру в 50-е годы в регионе, сообщил РИА Новости председатель ассоциации молодых юристов республики, председатель совета молодых адвокатов, стажеров и помощников адвокатов адвокатской палаты Якутии Тихон Дормидонтов.

Крупный правовед, первый председатель высшего арбитражного суда РФ, доктор юридических наук, профессор, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался во вторник на 87-м году жизни. Яковлев родился в Курганской области. Окончил Свердловский юридический институт в 1953 году, до 1956 года был преподавателем и директором юридической школы в Якутске. С 1956 года по 1960 год работал старшим помощником прокурора Якутской АССР.

По слова Дормидонтова, Вениамин Яковлев всегда относился к молодежи с особым трепетом и вниманием, у него отсутствовали высокомерие и гордыня.

"В моей памяти остался один эпизод, произошедший в прошлом году. Как обычно, наш разговор начался с его любимой темы — Якутии. Он говорил, что в нашей республике прошли самые светлые годы его жизни. А еще Вениамин Фёдорович с горестью отметил, что многие не знают, и этот факт нигде не написан в его официальной биографии, что в начале своего пути, будучи преподавателем якутской юридической школы, чтобы лучше ориентироваться в этих предметах, Вениамин Федорович получил статус адвоката и провел несколько дел", — рассказал РИА Новости юрист.

"Я обещал уважаемому человеку, что найду в архиве его адвокатское учетное дело, но, к сожалению, мои поиски до настоящего времени не дали положительных результатов, так как прошло уже 60 с лишним лет, а единого архива в Якутске нет. Несмотря на это я верю, что имя Вениамина Фёдоровича — правозаступника и защитника по жизни и призванию, займет достойное место в летописи якутской адвокатуры", — отметил Дормидонтов.

Он выразил соболезнования родным, близким, коллегам, друзьям и ученикам Вениамина Яковлева.