Новые выделенные полосы в Москве ускорят движение на 50%

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Скорость движения общественного транспорта в центре Москвы на отдельных участках увеличится примерно на 50% за счет новых выделенных полос, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"По новым выделенкам следуют автобусы 17 маршрутов, которыми в общей сложности пользуются 150 тысяч пассажиров каждый день. Теперь транспорт станет курсировать без задержек: на отдельных участках скорость движения автобусов возрастет примерно на 50%. Пассажиры смогут сэкономить в пути до 15 минут", — рассказал порталу руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Согласно сообщению, общая протяженность новых выделенных полос составляет два километра. Они появились на семи улицах в центре столицы — на Верхней Радищевской, Нижней Радищевской, Николоямской, Солянке, Баррикадной, Волхонке и Солянском проезде.

"Мы проводим тщательный анализ и моделирование транспортных потоков и вводим выделенки только на тех улицах, где приоритет наземному транспорту необходим больше всего", — добавил Ликсутов.