Новые выделенные полосы в Москве ускорят движение на 50%

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Скорость движения общественного транспорта в центре Москвы на отдельных участках увеличится примерно на 50% за счет новых выделенных полос, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Согласно сообщению, общая протяженность новых выделенных полос составляет два километра. Они появились на семи улицах в центре столицы — на Верхней Радищевской, Нижней Радищевской, Николоямской, Солянке, Баррикадной, Волхонке и Солянском проезде.
"Мы проводим тщательный анализ и моделирование транспортных потоков и вводим выделенки только на тех улицах, где приоритет наземному транспорту необходим больше всего", — добавил Ликсутов.