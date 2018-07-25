На семи московских улицах ввели новые участки выделенных полос

Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Архивное фото

Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новые участки выделенных полос ввели на 7 улицах в российской столице, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Новые участки выделенных полос появились на 7 улицах в центре Москвы 23 июля. Семнадцать автобусных маршрутов, которые перевозят 150 тысяч москвичей, теперь наделены приоритетным проездом на следующих участках города: Верхняя и Нижняя Радищевская улицы, Николоямская улица, улица Солянка и Солянский проезд, Баррикадная улица, улица Волхонка", — сказал вице-мэр.

Суммарная протяженность новых выделенных полос составляет 2 километра — это участки улиц длиной всего от 50 метров до 1 километра.

"Мы проводим тщательный анализ и моделирование транспортных потоков и вводим "выделенки" только на тех участках, где приоритет наземному транспорту необходим больше всего", — заключил Ликсутов.