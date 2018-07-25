МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московский школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), набрал ещё 100 баллов на вступительном экзамене в Московском государственном университете имени Ломоносова.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что московский школьник набрал 100 баллов по четырем ЕГЭ — по профильной математике, русскому языку, биологии и химии. В июле Руслан Салимгареев сообщил РИА Новости, что собирается поступать в МГУ и МФТИ.
"Сегодня на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились результаты внутреннего экзамена по математике. Мой результат – 100 баллов", — сказал Салимгареев РИА Новости.
Также он добавил, что теперь может отдохнуть в августе.