РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Дочь поселкового главы на Алтае со смехом расчленила котенка

0237351
Стоп-кадр видео с издевательствами над котенкомСтоп-кадр видео с издевательствами над котенком

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. Шокирующее видео, снятое в Алтайском крае, обсуждает вся страна. На записи девушка-подросток расчленяет котенка. Личность живодерки быстро установили — ею оказалась дочь главы села Михайловка Виктора Штрауха. Мать школьницы заявила, что животное было больным, поэтому девочка якобы хотела избавить его от страданий. Однако на кадрах картина совсем иная: экзекуцию она проводит со смехом и при поддержке сестры.

Котенок. Архивное фото
© Depositphotos / Ok
Педагог рассказала о девушке, зарубившей котенка на Алтае

Девочки еще не достигли того возраста, когда наступает уголовная ответственность, поэтому, скорее всего, их родители отделаются штрафом. Но в Сети распространяют петицию с призывом наказать последовательниц "хабаровских живодерок", а семье угрожают самосудом.

Хотела быть ветеринаром

Пятнадцатилетняя Кристина (имена подростков изменены) держит в руках котенка — сначала показывает его на камеру, потом кладет на бревно. Рядом лежит топор. Писк животного перебивается речью оператора — за кадром сестра живодерки Валерия. Она говорит, что Кристина сейчас "будет с улыбкой на лице убивать котенка".

"Тебе не жалко? Слышишь, как он мявкает?" — иронично интересуется Валерия. Кристина в ответ ругается матом, а потом замахивается топором и отрубает животному голову.

Видео было снято несколько недель назад, но попало в общий доступ только сейчас. Его залили не сестры, а друг, чье имя остается неизвестным. Пользователи имидж-борда "Двач" по ролику вычислили личности героинь клипа и их страницы в соцсетях. 

Нашли также аккаунты родителей девушек — Виктора и Натальи Штраух. Им и классной руководительнице одной из сестер отправили это видео. Мать Кристины и Валерии в комментариях на странице в "Одноклассниках" (позже страницу она удалила) ответила, что дочь "хотела поступить на ветеринара", а "котенок уже был больной", однако добавила, что "это не оправдание".

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На Алтае проверят видео, на котором девушка топором убила котенка

"Зарубили, чтобы котенок не мучился", — оправдывалась Наталья. "Это шок для нас, родителей. Хотелось, чтобы видеозапись исчезла", — своеобразно извинялась она. Отец — глава села Михайловка. Он тоже извинился за поведение девочек, после чего удалил свою страницу. 

Угрожают отовсюду

Однако шокированные просмотром видео люди считают, что этого недостаточно. На тематических форумах комментаторы распространили персональные данные матери и отца Кристины — с указанием места жительства и номерами телефонов. Кроме того, создали петицию с требованием наказать девочек по всей строгости закона и дать им реальные сроки.

"Среди нас могут безнаказанно жить живодерки, от которых неизвестно что ожидать в следующий раз? Ребенок? Немощный старик? Или кто-то из нас? А их мама просто скажет "извините"? Отличные перспективы!" — возмущается одна из подписавших петицию. 

В комментариях размещают всевозможные способы расправы над девочкой и не стесняются в выражениях. А петиция стремительно набирает голоса.

Перед тем как удалить страницу, Наталья Штраух сообщила, что семье серьезно угрожают и не дают нормально жить. По информации СМИ, главе села даже пришлось выкинуть сим-карту и отключить телефон из-за шквала угроз и проклятий. 

"Хорошая семья, девочки умные"

От реального самосуда их спасает то, что семья находится в отпуске далеко от родного села, вернуться они должны только через две недели. При этом в Михайловке к Штраухам относятся хорошо. Виктор до 2012 года работал в школе, а после этого возглавил поселок. Мать живодерок — воспитатель. Местные жители не понимают, как дети интеллигентных родителей могли устроить жестокую казнь над беспомощным животным.

Подросток с ножом
© Depositphotos / pat138241
"Держит в страхе весь поселок". Почему на малолетних агрессоров нет управы

Секретарь сельсовета Светлана Чумадевская рассказала корреспонденту РИА Новости, что в совете депутатов об инциденте знают, но пока глава находится в отпуске, и никаких официальных заявлений об отставке не было.

"И, возможно, не будет. Депутаты все понимают. Все ошибаются, с выводами не надо спешить. Человек столько всего сделал для села! И этим инцидентом официально занимаются полиция, прокуратура. Какие обвинения можем выдвигать мы?" — отметила секретарь.

Чумадевская полагает, что негативные отзывы запустили те, кому не нравилась деятельность Виктора Штрауха. Они же, по ее мнению, выложили видео в общий доступ.

"Такова уж должность главы — он обязан применять меры административного воздействия. И те, у кого с ним были конфликты, очень рады, что у него случилось горе. Они готовы заклевать оступившегося человека. Адекватные же люди понимают, что детям нет и 16 лет, они совершили этот поступок необдуманно. И родители, заметьте, их не оправдывают", — говорит Чумадевская.

Полиция проверяет видеоролик. Помимо этого, прокуратура Алтайского края оценит работу школы, в которой учится девочка, и органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Впрочем, педагоги характеризуют Кристину положительно. "Перешла в десятый класс, учится хорошо. Занимается спортом, сестра — самодеятельностью, выступают на разных мероприятиях от региона. Хорошие девчонки. Мы все в шоке после случившегося", — рассказали РИА Новости в школе.

Женская жестокость

Поступок девочки осудил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Насилие над животными растет в геометрической прогрессии. И самое страшное, что нередки случаи, когда живодерами выступает именно женский пол. Подобные кошмарные ситуации показывают то, что у этих девушек материнский инстинкт отсутствует", — написал он на Telegram-канале.

И добавил, что для таких случаев есть закон и все виновные наказываются. Вместе с тем необходимо вести "активную пропаганду защиты животного мира", подчеркнул Кадыров.

Ребёнок гладит котенка. Архивное фото
© Fotolia / vasilisa_k
"Сниму убийство котика". Кто торгует видео с истязаниями животных

Самый резонансный случай жестокого обращения с животными — прошлогодняя история в Хабаровске: две 17-летние девушки истязали животных и птиц и фиксировали все на камеру. Следователи выяснили, что они систематически мучили и убивали голубей, кошек и собак, которых брали "в добрые руки". Делали они это ради удовольствия. Суд приговорил их к реальным срокам, а Госдума приняла закон об усилении ответственности за живодерство — до трех лет лишения свободы.

Наказать хабаровских живодерок по всей строгости тогда призывали все. Однако в некоторых интернет-сообществах они стали кумирами: там публикуют фото их зверств без купюр, с восхищением вспоминают "достижения" школьниц. Причем чаще всего подобную жестокость одобряют девочки.

Это неудивительно, считают психологи. Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов объяснил РИА Новости, что девушкам в этом возрасте особенно сильно хочется выделиться. Алтайская школьница не исключение. "Видимо, какие-то нормальные способы обратить на себя внимание ей были недоступны, ничего она не умеет делать. При этом если бы так поступили мальчики, никто значения бы и не придал. К сожалению, в этой авантюре нашлось слабое место — неспособность просчитать риски. Когда записывали ролик, они хотели минуту славы, а реакция превзошла ожидания с лихвой", — комментирует он.

Подростковая жестокость
© Depositphotos / bodnarchuk
"Били втроем, смотрели все". Подростки убивают и не боятся наказания

Психолог отмечает, что подростки-живодеры были всегда, однако раньше действовала система, объяснявшая, что такое поведение неприемлемо. "Самый жестокий коллектив — детский. Они в силу неопытности еще не понимают, что можно, а что нельзя. Это нужно объяснять — в саду, школе, на улице. Сейчас такой системы практически нет, она ослабла. Из-за вседозволенности, открытости заявить о себе подобным способом можно без лишних хлопот", — говорит Тхостов.

Крайне негативная реакция общества и призывы "вырвать ноги", по его мнению, это тоже крик отчаяния. Люди боятся, что вокруг разгуливают преступники, и прикрывают страх хлесткими комментариями. "В целом это плохой симптом в обществе, опять же из-за размытых границ вседозволенности", — резюмирует он.

Перед тем как Виктор Штраух перестал контактировать с журналистами, он успел сообщить алтайскому изданию, что смех Кристины и Валерии в момент убийства — их защитная реакция, дескать, на самом деле они очень боялись. За больным котенком, которого старшая разрубила на части, она сама ухаживала несколько недель. Штраух пообещал показать дочерей психологу.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена