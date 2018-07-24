Роспотребнадзор начнет иммунизацию против гриппа в августе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Иммунизация населения России начнется уже с конца августа — начала сентября, рассказали РИА новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Иммунизация населения к новому эпидсезону начнется уже с конца августа — начала сентября 2018 года", — сообщили в ведомстве.

"Только за счет федеральных бюджетных средств планируется закупка около 18,7 миллиона доз вакцин для детей и около 43,5 миллиона доз для взрослых (суммарно – около 62,2 миллиона доз). По государственным контрактам закупаются только отечественные вакцины", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Также, по данным ведомства, планируется организовать прививки за счет других средств (региональных бюджетов, бюджетов ведомств, средств работодателей, личных средств граждан и пр.). Из этих источников финансируется вакцинация около 8-9 миллионов человек ежегодно. Для этих целей закупаются как отечественные, так и импортные вакцины.

"Таким образом, планируется привить около 70 миллионов человек суммарно", — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививки делаются, в основном, в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту проживания. Возможна организация проведения прививок по месту работы. Бесплатно могут привиться контингенты, определенные в национальном календаре профилактических прививок.

По данным надзорного ведомства, на сезон гриппа 2018-2019 годов для стран северного полушария ВОЗ рекомендовала включить в состав трехвалентных вакцин штаммы вируса, подобного A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; вируса, подобного A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); вируса, подобного B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87). Указанные штаммы вошли в состав вакцин, наработанных всеми производителями. Это обычные сезонные вирусы гриппа.