Роспотребнадзор начнет иммунизацию против гриппа в августе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Иммунизация населения России начнется уже с конца августа — начала сентября, рассказали РИА новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Только за счет федеральных бюджетных средств планируется закупка около 18,7 миллиона доз вакцин для детей и около 43,5 миллиона доз для взрослых (суммарно – около 62,2 миллиона доз). По государственным контрактам закупаются только отечественные вакцины", — уточнили в Роспотребнадзоре.
Также, по данным ведомства, планируется организовать прививки за счет других средств (региональных бюджетов, бюджетов ведомств, средств работодателей, личных средств граждан и пр.). Из этих источников финансируется вакцинация около 8-9 миллионов человек ежегодно. Для этих целей закупаются как отечественные, так и импортные вакцины.
"Таким образом, планируется привить около 70 миллионов человек суммарно", — уточнили в ведомстве.
По данным надзорного ведомства, на сезон гриппа 2018-2019 годов для стран северного полушария ВОЗ рекомендовала включить в состав трехвалентных вакцин штаммы вируса, подобного A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; вируса, подобного A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); вируса, подобного B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87). Указанные штаммы вошли в состав вакцин, наработанных всеми производителями. Это обычные сезонные вирусы гриппа.