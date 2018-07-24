РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Перегиб или в самый раз: эксперты о новых идеях по борьбе с должниками

(обновлено: 19:55 24.07.2018)
03752
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФедеральная служба судебных приставов России. Архивное фотоФедеральная служба судебных приставов России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Эксперты по-разному отреагировали на новые предложения главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрия Аристова по борьбе с должниками по алиментам. Часть специалистов увидела в них ущемление прав человека, а некоторые — хорошую возможность снизить число злостных неплательщиков.

Речь идет об идеях обязать работодателей при приеме на работу должников по алиментам сообщать о них судебным приставам, а также ограничить их возможности в получении водительских прав. Оба предложения приставов разделили опрошенных агентством экспертов на два лагеря. РИА Новости пообщались с юристами, учеными, общественниками и депутатами по поводу инициатив ФССП.

Не перегибать палку

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что запрет на получение водительских прав для должников является излишней и сомнительной мерой.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тысячи российских алиментщиков рискуют де-юре стать бомжами
"Честно говоря, такое ограничение выглядит сомнительно, потому что нет взаимосвязи. В принципе это определенное правоограничение, запрет, он не может вытекать просто из неисполнения обязанностей по уплате алиментов, скорее, должны быть какие-то специальные санкции. Понятно, что цель — мотивировать и обеспечить исполнение обязательств должниками, но все-таки не любые методы допустимы, нужно очень внимательно к этому отнестись, здесь важно "не перегнуть палку", — сказал РИА Новости завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.

Не в восторге от данной идеи и автоэксперты. Опрошенные агентством специалисты считают ее дискриминационной, поскольку принятие таких мер, по их мнению, сформирует целый пласт социальных изгоев.

"Я считаю, что для борьбы со злостными неплательщиками алиментов есть много инструментов, которые не ущемляли бы права конкретных социальных сообществ, социальных групп. Мне кажется, это высказывание на уровне популизма, которое не решает проблему в целом. Им сейчас запретили какие-то регистрационные действия — они делают это через родственников. Все это можно будет обойти", — заявил РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Он считает, что у такой меры, если она будет принята, будет "очень низкая эффективность". Его поддержал и координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Иркутский питомник К-9
© Фото : ГУФСИН России по Иркутской области
В Иркутске осужденных за неуплату алиментов обяжут заботиться о собаках
"Это ситуация, когда благими намерениями выложена дорога в известном направлении. Сейчас такое поражение в правах будет у одной категории граждан — но что мешает, к примеру, завтра расширить эту категорию, а послезавтра — еще расширить? В итоге у нас получится класс социальных изгоев, которых лишили части государственных услуг, свободы распоряжения имуществом, которое является базовым правом, и дальше фантазия достроит все за нас", — сказал Шкуматов.

Есть компромисс

Председатель общественного совета судебных приставов Москвы Антон Цветков считает инициативу запретить выдачу водительских прав должникам по алиментам очень хорошей и своевременной. При этом он уверен, что некоторым категориям должников права как раз нужны, чтобы погасить задолженность, поэтому им надо оставить возможность законно обойти данный запрет.

"Я всячески поддерживаю любые ограничения, которые планируется налагать на должников по алиментам, поскольку их действительно надо подстегивать к своевременным выплатам. Однако некоторые из них могут пытаться получать водительское удостоверение как раз для того, чтобы оплачивать свою задолженность, поэтому надо продумать запрет так, чтобы именно такие люди могли получать эту возможность", — рассказал Цветков.

По его словам, разумным вариантом было бы разрешить получение водительского удостоверения при наличии задолженности по алиментам, если "пострадавшая сторона" готова дать разрешение на это. Тогда должники, которые могут доказать необходимость иметь водительские права для продолжения погашения долгов, получат законный способ обойти запрет наложенный приставами.

Рейд судебных приставов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Житель Екатеринбурга притворился своим братом, чтобы не платить алименты
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что можно еще сильнее расширить круг ограниченных для должника услуг.

В частности, он предложил расширить для должников по алиментам ограничения по предоставлению услуг, не связанных с интересами третьих лиц и оказанием медицинской помощи самому неплательщику. Лысаков полагает, что должников по алиментам можно было бы ограничить в получении справок в многофункциональных центрах (МФЦ).

Сохранить юридическую природу

Еще одна инициатива главы ФССП — обязать работодателей сообщать приставам о сотрудниках-должниках, также вызвала неоднозначную реакцию среди специалистов. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов даже высказал мысль, что она нарушает юридическую природу.

"В данном случае речь идет об отношениях между гражданином и судебным приставом в рамках исполнительного производства. Какова здесь роль работодателя? Мне кажется, здесь нарушается некая юридическая философия и юридическая природа. Наличие долга никоим образом не должно влиять на взаимоотношения работника и работодателя. А если у человека приличный долг? Принимая это во внимание, работодатель может отказать в трудоустройстве", — заявил РИА Новости Нилов.

Работа пункта технического осмотра автомобилей в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Неучтенные: почему владельцы не могут зарегистрировать автомобили в ГИБДД
Парламентарий считает, что эта тема должна оставаться в плоскости отношений гражданина и судебных приставов, а существующих функций ФССП достаточно для взимания долгов.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства федерации Олег Соколов допускает использование в России такого механизма поиска неплательщиков. При этом он отмечает, что это не должно ущемлять сотрудников в их трудовых правах.

"Это общий подход: мы движемся к тому, что трудовые отношения должны быть легализованы. Минтруд ставит задачу, чтобы была создана с учетом цифровизации база трудовых договоров. И когда единая база будет создана, судебным приставам будет доступна", — заявил Соколов.

Во время практических занятий в автошколе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил идею лишать алиментщиков возможности сдавать на права
По мнению адвоката Алексея Синицына, для работодателя предложенный ФССП порядок приема на работу не создаст существенной дополнительной нагрузки, но при этом предложение приставов может помочь в борьбе со злостными неплательщиками алиментов.

"В целом, изменения такого рода, связанные с уведомлением приставов о предстоящих выплатах должнику, например, страхового возмещения, заработной платы и иного дохода, могут сыграть положительную роль в борьбе со злостными неплательщиками", — пояснил РИА Новости Синицын.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена