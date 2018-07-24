Перегиб или в самый раз: эксперты о новых идеях по борьбе с должниками

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Эксперты по-разному отреагировали на новые предложения главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрия Аристова по борьбе с должниками по алиментам. Часть специалистов увидела в них ущемление прав человека, а некоторые — хорошую возможность снизить число злостных неплательщиков.

Речь идет об идеях обязать работодателей при приеме на работу должников по алиментам сообщать о них судебным приставам, а также ограничить их возможности в получении водительских прав. Оба предложения приставов разделили опрошенных агентством экспертов на два лагеря. РИА Новости пообщались с юристами, учеными, общественниками и депутатами по поводу инициатив ФССП.

Не перегибать палку

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что запрет на получение водительских прав для должников является излишней и сомнительной мерой.

"Честно говоря, такое ограничение выглядит сомнительно, потому что нет взаимосвязи. В принципе это определенное правоограничение, запрет, он не может вытекать просто из неисполнения обязанностей по уплате алиментов, скорее, должны быть какие-то специальные санкции. Понятно, что цель — мотивировать и обеспечить исполнение обязательств должниками, но все-таки не любые методы допустимы, нужно очень внимательно к этому отнестись, здесь важно "не перегнуть палку", — сказал РИА Новости завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.

Не в восторге от данной идеи и автоэксперты. Опрошенные агентством специалисты считают ее дискриминационной, поскольку принятие таких мер, по их мнению, сформирует целый пласт социальных изгоев.

"Я считаю, что для борьбы со злостными неплательщиками алиментов есть много инструментов, которые не ущемляли бы права конкретных социальных сообществ, социальных групп. Мне кажется, это высказывание на уровне популизма, которое не решает проблему в целом. Им сейчас запретили какие-то регистрационные действия — они делают это через родственников. Все это можно будет обойти", — заявил РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Он считает, что у такой меры, если она будет принята, будет "очень низкая эффективность". Его поддержал и координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Есть компромисс

"Это ситуация, когда благими намерениями выложена дорога в известном направлении. Сейчас такое поражение в правах будет у одной категории граждан — но что мешает, к примеру, завтра расширить эту категорию, а послезавтра — еще расширить? В итоге у нас получится класс социальных изгоев, которых лишили части государственных услуг, свободы распоряжения имуществом, которое является базовым правом, и дальше фантазия достроит все за нас", — сказал Шкуматов.

Председатель общественного совета судебных приставов Москвы Антон Цветков считает инициативу запретить выдачу водительских прав должникам по алиментам очень хорошей и своевременной. При этом он уверен, что некоторым категориям должников права как раз нужны, чтобы погасить задолженность, поэтому им надо оставить возможность законно обойти данный запрет.

"Я всячески поддерживаю любые ограничения, которые планируется налагать на должников по алиментам, поскольку их действительно надо подстегивать к своевременным выплатам. Однако некоторые из них могут пытаться получать водительское удостоверение как раз для того, чтобы оплачивать свою задолженность, поэтому надо продумать запрет так, чтобы именно такие люди могли получать эту возможность", — рассказал Цветков.

По его словам, разумным вариантом было бы разрешить получение водительского удостоверения при наличии задолженности по алиментам, если "пострадавшая сторона" готова дать разрешение на это. Тогда должники, которые могут доказать необходимость иметь водительские права для продолжения погашения долгов, получат законный способ обойти запрет наложенный приставами.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что можно еще сильнее расширить круг ограниченных для должника услуг.

В частности, он предложил расширить для должников по алиментам ограничения по предоставлению услуг, не связанных с интересами третьих лиц и оказанием медицинской помощи самому неплательщику. Лысаков полагает, что должников по алиментам можно было бы ограничить в получении справок в многофункциональных центрах (МФЦ).

Сохранить юридическую природу

Еще одна инициатива главы ФССП — обязать работодателей сообщать приставам о сотрудниках-должниках, также вызвала неоднозначную реакцию среди специалистов. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов даже высказал мысль, что она нарушает юридическую природу.

"В данном случае речь идет об отношениях между гражданином и судебным приставом в рамках исполнительного производства. Какова здесь роль работодателя? Мне кажется, здесь нарушается некая юридическая философия и юридическая природа. Наличие долга никоим образом не должно влиять на взаимоотношения работника и работодателя. А если у человека приличный долг? Принимая это во внимание, работодатель может отказать в трудоустройстве", — заявил РИА Новости Нилов.

Парламентарий считает, что эта тема должна оставаться в плоскости отношений гражданина и судебных приставов, а существующих функций ФССП достаточно для взимания долгов.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства федерации Олег Соколов допускает использование в России такого механизма поиска неплательщиков. При этом он отмечает, что это не должно ущемлять сотрудников в их трудовых правах.

"Это общий подход: мы движемся к тому, что трудовые отношения должны быть легализованы. Минтруд ставит задачу, чтобы была создана с учетом цифровизации база трудовых договоров. И когда единая база будет создана, судебным приставам будет доступна", — заявил Соколов.

По мнению адвоката Алексея Синицына, для работодателя предложенный ФССП порядок приема на работу не создаст существенной дополнительной нагрузки, но при этом предложение приставов может помочь в борьбе со злостными неплательщиками алиментов.

"В целом, изменения такого рода, связанные с уведомлением приставов о предстоящих выплатах должнику, например, страхового возмещения, заработной платы и иного дохода, могут сыграть положительную роль в борьбе со злостными неплательщиками", — пояснил РИА Новости Синицын.