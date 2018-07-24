Путин отметил вклад Вениамина Яковлева в развитие юридической науки

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося советника президента РФ Вениамина Яковлева и отметил его вклад в совершенствование отечественной судебной системы и развитие юридической науки, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Советник президента России Яковлев скончался во вторник на 87-м году жизни, об этом сообщили в Ассоциации юристов России.

"Он был крупным учёным, видным государственным деятелем, широко образованным человеком, проявившим свой талант, ответственность и преданность делу практически во всех областях юриспруденции. Трудно переоценить вклад Вениамина Фёдоровича в совершенствование отечественной судебной системы, в развитие юридической науки и образования. Он был правозащитником в самом высоком значении этого слова", — написал президент.

С 1989 по 1991 год Яковлев занимал пост министра юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год был главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 года он занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 года Яковлев возглавил Высший Арбитражный Суд РФ. С 31 января 2005 года до последних дней жизни он был советником президента России.