Груздев отметил огромный вклад Вениамина Яковлева в правовую систему России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Советник президента РФ Вениамин Яковлев сделал огромный вклад в правовую систему России, воспитал не одно поколение юристов, его смерть — невосполнимая утрата, сказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Советник президента России Яковлев скончался во вторник на 87-м году жизни, об этом сообщили в Ассоциации юристов России.

"Можно очень много говорить о вкладе Вениамина Федоровича в развитие правовой системы страны, безусловно он огромен. После распада СССР ему довелось в самые короткие сроки создать полноценную и, главное, работоспособную систему арбитражных судов Российской Федерации", — сказал он.

Груздев отметил, что Яковлев воспитал не одно поколение юристов, он был одним из инициаторов создания Ассоциации юристов России, так как считал, что стране необходим интеллектуальный центр по выработке оптимальных решений, структура, которая смогла бы проводить экспертизу законопроектов и влиять на качество юридического образования.

"В последние годы Вениамин Федорович приложил очень много усилий по совершенствованию законодательства в Исследовательском центре частного права, которым он руководил. Профессионализм Вениамина Федоровича всегда вызывал самое глубокое и искреннее уважение. Его уход для всех нас – невосполнимая утрата", — добавил он.

С 1989 по 1991 год Яковлев занимал пост министра юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год был главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 года он занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 года Яковлев возглавил Высший Арбитражный Суд РФ. С 31 января 2005 года до последних дней жизни он был советником президента России.