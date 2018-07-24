Более 3 тыс семей примут участие в акции "Семья-семье" в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Более трех тысяч семей, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, примут участие в областной благотворительной акции "Семья-семье", которая позволяет оказать помощь малообеспеченным и многодетным семьям в подготовке детей к школе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Областная благотворительная акция "Семья — семье" проводится в Липецкой области в канун нового учебного года с 1 августа по 30 сентября. Основная ее миссия — оказать помощь малообеспеченным и многодетным семьям в покупке школьной формы, спортивной и сезонной детской одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, а также привлечь общественность к проблемам малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в особой заботе государства.

"Ежегодно, начиная с 1997 года, в акции принимают участие не только жители области, но и трудовые коллективы, предприниматели, которые делают посильные взносы в копилку добрых дел. В прошлом году благодаря акции удалось подготовить детей к школе на общую сумму более 7,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что многолетний опыт работы доказал необходимость и эффективность проведения ежегодной благотворительной акции "Поддержка семей с детьми — в числе приоритетов социальной политики администрации Липецкой области. Реализации различных видов такой помощи региональная власть уделяет все больше внимания", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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