Умер один из создателей Конституции Вениамин Яковлев

Советник президента РФ Вениамин Яковлев перед началом совещания у президента России по гражданскому кодексу РФ

Советник президента РФ Вениамин Яковлев перед началом совещания у президента России по гражданскому кодексу РФ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Умер советник президента Вениамин Яковлев, в начале 1990-х работавший в коллективе авторов над текстом Конституции.

Яковлев — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, а также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему было 86 лет.

Прощание с ним пройдет в Центральной клинической больнице 26 июля в 11.00.

Патриарх юриспруденции

Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека выразил соболезнования в связи с кончиной Яковлева.

"Совет поддерживал с Вениамином Яковлевым давние и тесные партнерские связи. Совет много и активно работал с Яковлевым над вопросами совершенствования законодательства об НКО, защиты адвокатов и реформирования суда присяжных", — говорится в сообщении на сайте.

В СПЧ подчеркнули, что Яковлев был "одним из патриархов юриспруденции".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала Яковлева "отцом" Гражданского Кодекса и отметила, что его смерть стала огромной утратой для российской юриспруденции.

Выдающийся ученый

В Федеральной палате адвокатов заявили, что Яковлев был выдающимся ученым и юристом-практиком. Отмечается, что Яковлев входил в число наиболее авторитетных представителей российского юридического сообщества.

"Вениамин Федорович сыграл большую роль в становлении и развитии независимого правосудия, построении правового государства в России. Глубокого уважения и поддержки заслуживают его убеждения относительно путей правового развития общества", — сказали в палате.

С 1989-го по 1991 год Яковлев занимал пост министра юстиции, одновременно с 1990-го по 1991 год был главным государственным арбитром и председателем Высшего арбитражного суда. В конце 1991 года занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР.

В апреле 1992 года возглавил Высший арбитражный суд. С 31 января 2005 года до последних дней жизни являлся советником президента. Доктор юридических наук Яковлев был переназначен на пост советника президента 13 июня текущего года.