В Совфеде разработали законопроект, запрещающий клетки в зале суда

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству разработан проект федерального закона, запрещающий помещать подсудимых в так называемые клетки в зале суда, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.

"В комитете разработан проект федерального закона, направленный на запрет помещения подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда, в настоящий момент законопроект проходит необходимые согласования", — сказал сенатор.

По его словам, к обсуждению законопроекта привлечены Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

Ранее во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала до конца года решить проблемы с клетками для подсудимых в залах судов, с таким предложением она обратилась к Верховному суду и профильному комитету Совфеда по конституционному законодательству. Представитель Верховного суда сообщил, что уже ведутся соответствующие переговоры с МВД.