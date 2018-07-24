Прощание с советником президента Яковлевым пройдет 26 июля в ЦКБ в Москве

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выражает соболезнования в связи с кончиной советника президента России Вениамина Яковлева, прощание с ним состоится 26 июля в Центральной клинической больнице в Москве, сообщает сайт СПЧ.
"Совет поддерживал с Вениамином Яковлевым давние и тесные партнерские связи. Совет много и активно работал с Яковлевым над вопросами совершенствования законодательства об НКО, защиты адвокатов и реформирования суда присяжных", — говорится в сообщении на сайте.
В СПЧ отмечают, что Яковлев был "одним из патриархов юриспруденции", в 1989-1991 годах занимал пост министра юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год являлся главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. С 2005 года являлся советником президента РФ.
"Прощание с Вениамином Яковлевым пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11.00", — указано в сообщении.