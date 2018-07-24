Москалькова пригласила Денисову посетить в Крыму украинских браконьеров

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит письмо омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, в котором сообщает, что Денисова может в любой момент посетить задержанных в Крыму украинских браконьеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского омбудсмена.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации направляет письмо Людмиле Денисовой, в котором информирует уполномоченного Верховной рады, что та в любой момент может посетить моряков судна, задержанного за браконьерство в Крыму", — сказали в пресс-службе Москальковой.

Российский омбудсмен предпринимает все возможные усилия, чтобы как украинские моряки, так и экипаж крымского судна "Норд", удерживаемый на Украине, как можно скорее вернулись на родину, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Денисова предложила президенту Украины Петру Порошенко рассмотреть возможность обмена моряков судна "Норд" на членов экипажа судна "ЯМК-0041". Глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что считает предложение Денисовой допустимым.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, при этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В МИД РФ ранее заявляли, что Москва будет добиваться скорейшего освобождения всего экипажа захваченного судна "Норд". Глава крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.

В июне Москалькова прибыла на Украину и встретилась с задержанными моряками "Норда". Позже в июле она также сообщила, что просила президента РФ Владимира Путина содействовать освобождению экипажа крымского судна. Она выразила надежду, что Путин поднимет этот вопрос в ближайшем разговоре с Порошенко.