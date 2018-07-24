Москалькова пригласила Денисову посетить в Крыму украинских браконьеров

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит письмо омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, в котором сообщает, что Денисова может в любой момент посетить задержанных в Крыму украинских браконьеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации направляет письмо Людмиле Денисовой, в котором информирует уполномоченного Верховной рады, что та в любой момент может посетить моряков судна, задержанного за браконьерство в Крыму", — сказали в пресс-службе Москальковой.
Российский омбудсмен предпринимает все возможные усилия, чтобы как украинские моряки, так и экипаж крымского судна "Норд", удерживаемый на Украине, как можно скорее вернулись на родину, подчеркнули в пресс-службе.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, при этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В июне Москалькова прибыла на Украину и встретилась с задержанными моряками "Норда". Позже в июле она также сообщила, что просила президента РФ Владимира Путина содействовать освобождению экипажа крымского судна. Она выразила надежду, что Путин поднимет этот вопрос в ближайшем разговоре с Порошенко.