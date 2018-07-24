МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Умер советник президента Вениамин Яковлев, в начале 90-х работавший в коллективе авторов над текстом конституции, сообщает Ассоциация юристов России.

"Двадцать четвертого июля после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Вениамин Яковлев", — сказано в релизе.

Ассоциация юристов России выразила соболезнования его родным и близким.

С 1989-го по 1991 год Яковлев — министр юстиции СССР, одновременно с 1990-го по 1991 год был главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 года занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР.

В апреле 1992 года возглавил Высший арбитражный суд. С 31 января 2005 года до последних дней жизни являлся советником президента. Доктор юридических наук Яковлев был переназначен на пост советника президента 13 июня текущего года.

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