В Минобороны опровергли изъятие автомобилей у россиян

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Минобороны разъяснили изменения в проект приказа о транспортных средствах, подлежащих постановке на учет в военкоматах.

Ранее газета "Известия" сообщила, что ведомство подготовило поправки к приказу министра обороны от 14 марта 2014 года № 151, предполагающие постановку всей гражданской автотехники на воинский учет. В проекте сказано, что в список войдут все легковушки которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения.

"Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают. Проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах", — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В министерстве заверили, что Вооруженные силы обладают достаточным количеством штатного автотранспорта. Привлечение гражданских машин возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном законодательством.