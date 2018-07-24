Легковые автомобили россиян поставят на воинский учет, пишут СМИ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минобороны планирует поставить на учет все легковые автомобили россиян. Об этом пишут "Известия".
В статье говорится, что, если новые правила будут утверждены, Минобороны сможет воспользоваться гражданским транспортом в случае введения военного положения, которое объявляют только при угрозе нападения или военной агрессии.
Предполагается, что на этих машинах военные будут передвигаться до тех пор, пока из резерва не прибудет штатный автотранспорт, сообщает издание. Сразу после этого авто вернут владельцам и им выплатят компенсацию.
Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, отмечается в документе.
Проект приказа проходит согласование в ведомствах и может быть сильно переработан в ходе дальнейшего обсуждения, отмечают "Известия".
Лишь в крайнем случае
По словам Коротченко, подобная практика существовала в советское время, однако тогда на учёт ставились только грузовики и автомобили повышенной проходимости. При этом их так и не использовали в реальных боевых действиях и привлекали только к учениям инженерных войск.
По мнению эксперта, эти автомобили можно использовать в случае начала войны для обеспечения тыла: например, доставки резервистов к пунктам назначения.
Коротченко подчеркнул, что к таким мерам российские военные прибегнут только в крайнем случае. Но исключать такую вероятность нельзя из-за роста вызовов и угроз безопасности стране и стабильности в мире, добавил он.
Эксперт также призвал дождаться официального подтверждения этой информации от российского Минобороны.