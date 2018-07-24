Эксперт раскритиковал идею запрета должникам по алиментам сдавать на права

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Инициатива Федеральной службы судебных приставов (ФССП) отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на право управления транспортными средствами до уплаты ими задолженностей является сомнительной, считает завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.

Ранее на круглом столе по вопросам алиментов глава ФССП Дмитрий Аристов предложил обязать работодателей при приеме на работу должников сообщать о таких работниках судебным приставам, а также ограничить их возможности в получении водительских прав.

"Честно говоря, такое ограничение выглядит сомнительно, потому что нет взаимосвязи. В принципе это определенное правоограничение, запрет, он не может вытекать просто из неисполнения обязанностей по уплате алиментов, скорее должны быть какие-то специальные санкции. Понятно, что цель — мотивировать и обеспечить исполнение обязательств должниками, но все-таки не любые методы допустимы, нужно очень внимательно к этому отнестись, здесь важно "не перегнуть палку", — пояснил РИА Новости Головко.

По мнению эксперта, в данный момент существуют юридические механизмы, которые позволяют взыскать с должника алименты.

"Нужно все-таки следовать в этом русле в большей степени, не выдумывая каждый раз новые и новые ограничения для человека, которые являются автономными санкциями и никак не связаны с неисполнением обязательств", — подчеркнул собеседник агентства.