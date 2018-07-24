Матвиенко призвала решить вопрос с "клетками" в судах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала до конца года решить проблемы с так называемыми "клетками" для подсудимых в залах судов; с таким предложением она обратилась к Верховному суду (ВС) РФ и профильному комитету Совфеда по конституционному законодательству.

В свою очередь, представитель Верховного суда сообщил, что уже ведутся соответствующие переговоры с МВД.

"Необходимо, чтобы было так, как в европейских судах — чтобы подсудимый сидел за столом, рядом со своим адвокатом. Исключение должно быть только для самых опасных преступников. Давайте до конца года решим эту задачу", — заявила Матвиенко на заседании Совфеда, обращаясь к председателю ВС РФ Вячеславу Лебедеву и главе конституционного комитета Андрею Клишасу.

Лебедев поддержал это предложение, отметив, что даже во времена СССР в залах судов не было "ни клеток, ни стеклянных коробок". "Но тогда работала высокопрофессиональная конвойная служба, случаев побегов из зала суда практически не было", — заявил он, добавив, что ВС неоднократно этот вопрос ставил.

Гендиректор судебного департамента при ВС РФ Александр Гусев подтвердил, что ведомство ведёт в настоящее время по этому вопросу переговоры с МВД, чтобы вернуться к барьерам в залах судов. Вместе с тем такой шаг, по его словам, потребует дополнительных расходов.

В свою очередь сенатор, заслуженный юрист Алексей Александров заявил, что так называемые клетки и стеклянные коробки в залах судов не только унижают достоинство подсудимого, но и нарушают его право на защиту, поскольку не дают полноценно общаться с адвокатом в ходе судебного заседания. "И действительно, такого не было ни в СССР, ни даже на Нюрнбергском процессе", — подчеркнул он.