В ФСС заложат средства для изменении пенсионной системы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На оплату больничных листов и пособий работникам, которые продолжат трудиться после изменения пенсионного законодательства, в Фонде социального страхования (ФСС) будут заложены средства, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии.

"В бюджете учтено увеличение расходов на пособия и выплаты, обусловленные ростом численности работников, которые не выйдут на пенсию, а будут продолжать работать. То есть эта категория будет полностью обеспечена гарантированными выплатами", — сказала Голикова.

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Одобрение проекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

Правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.