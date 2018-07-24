Бегство водителей с места ДТП предложили сделать отягчающим обстоятельством

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Водителей, скрывшихся с места крупных аварий, предлагают привлекать к уголовной ответственности наравне с пьяными лихачами, следует из текста законопроекта, который вносится в Госдуму правительством РФ.

"Абзац первый части второй, третьей и четвертой статьи 264 УК РФ после слов "в состоянии опьянения" дополнить словами "или скрывшимся с места его совершения"", — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. Юридический казус в том, что скрывшихся с места ДТП сейчас можно покарать только по Административному кодексу, а в УК РФ никакой ответственности за это не предусмотрено.

Таким образом, создается ситуация, когда пьяному лихачу выгоднее сбежать с места аварии, а не дожидаться полиции и медицинской экспертизы, так как в первом случае никаких дополнительных уголовных санкций за побег ему не грозит.

В случае принятия законопроекта, сбежавшему виновнику ДТП, в результате которого человеку был нанесен тяжкий вред здоровью, будет грозить до 4 лет лишения свободы. Если нарушение правил дорожного движения повлекло за собой смерть человека или смерть двух или более лиц, сбежавшему с места ДТП водителю будет грозить до 7 или до 9 лет лишения свободы, соответственно.

В законопроекте разграничиваются понятия "водители в состоянии опьянения" и "водители, скрывшиеся в места ДТП", то есть наказание в случае внесения изменения в УК РФ понесут даже трезвые автолюбители, которые скрылись с места аварии.