"Красавица и чудовище": мать поведала историю дочери - вдовы "министра" ИГ*

ГРОЗНЫЙ, 24 июл – РИА Новости. Многолетние скитания в "халифате" дочери бывшего чеченского чиновника Асу Дудуркаева Седы завершились в турецкой тюрьме. В пятницу издание Daily Sabah сообщило о задержании молодой женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ*. Правоохранители сообщили, что кроме Дудуркаевой 4 июля в Стамбуле по этим же основаниям были задержаны еще четверо. Позднее суд выдал ордер на их арест. Издание сообщило, что Дудуркаева была женой боевика ИГ Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году.

Все эти годы история юной красавицы, которую воспитывали как принцессу, в одночасье бросившей все и уехавшей в пекло войны в Сирии, по-разному трактовали в СМИ. Мать девушки Милана Дудуркаева впервые за эти годы решила рассказать РИА Новости подлинную историю дочери и об испытаниях в браке с одним из самых известных главарей ИГ* — "министром войны" Абу Омаром Шишани.

"Звездная" девочка

"Седа" в переводе в чеченского означает "звезда". Девочка в полной мере соответствовала своему имени и не только внешними данными, рассказывает мать Милана Дудуркаева.

"Она была очень интересным ребенком. Ни одно семейное торжество не обходилось без ее "выступления": она веселила всех гостей своим задором и всегда была в центре внимания", — вспоминает Милана.

Начальную школу Седа закончила в Москве, но затем в 2002 году отец Асу Дудуркаев, бывший директор Грозненского нефтеперерабатывающего завода имени Анисимова, одного из крупнейших на юге страны предприятий, по предложению главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, получает назначение на должность главы УФМС Чечни и переезжает в охваченную войной республику. Семья обосновалась в Нальчике, поскольку в это время в Грозном нормально не функционировали школы и учебные заведения, лежавшие в руинах.

"Училась в школе хорошо, окончила. Но ранний брак круто изменил ее жизнь", — считает мать.

Друг отца, политик и бизнесмен предложил семье породниться и поженить детей, это обычная практика в чеченских семьях — заключать браки по обоюдному согласию родственников.

"Дело в том, что Седа была очень привязана к отцу и слушалась его беспрекословно. Именно поэтому и согласилась выйти замуж за сына друга отца", — говорит женщина. Пышная свадьба с несчастливым концом: брак закончился, едва начавшись, через пару месяцев.

"После развода она ушла в себя, от прежней веселой девочки не осталось и следа. Но затем поступила в Кабардино-Балкарский университет, начала учиться, казалось бы, все наладилось, но с депрессией, как выяснилось потом, она так и не справилась. Это привело к трагедии всей семьи", — вздыхает мать.

© Фото : из личного архива семьи Дудуркаевых Дочь экс-главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева © Фото : из личного архива семьи Дудуркаевых Дочь экс-главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева

Бегство в ИГ*

В то роковое для нее утро 23 мая 2013 года Седа ушла в университет, шла сессия, и она сдавала экзамены.

"Я пошла в школу к младшей дочери, у нее был утренник. Где-то к полудню мне начали названивать подруги Седы, которые беспокоились, что ее телефон недоступен. Мы кинулись искать. Подруги рассказали, что она познакомилась с какой-то девушкой, с которой сдружилась в последнее время", — вспоминает Милана. Поиски таинственной "подруги" привели к ее родителям.

Они рассказали, что их дочь звонила из самолета и сказала, что летит в Турцию, а оттуда направится в Сирию — помогать раненным на войне детям и предположили, что Седа тоже может быть с ней.

"Мы связались со знакомыми в Турции, ближайшим рейсом туда вылетели также родственники из России. Ее самолет не успел еще приземлиться, а ее уже ждали в аэропортах Стамбула, ориентировки на нее были переданы турецким правоохранительным органам. Пока родственники метались, искали ее в аэропорту, куда она должна была прилететь, турецкие службы безопасности благополучно допросили девушку, купили билет на самолет до Газиантепа (город на юге Турции) и отправили ее, пожелав счастливого пути", — говорит Милана.

Ничего не подозревающие родственники искали Седу еще три дня, обследуя каждый автобус на турецких автовокзалах, но безуспешно. Девушка, которая без сопровождения взрослых не выезжала даже в соседнее село, растворилась в чужой стране.

Потом всплыла и история виртуальной любви с грузинским чеченцем — Хамзатом Борчашвили, проживавшим в Австрии, которая завершилась реальным браком: уезжая в Сирию, он позвал девушку с собой.

Брак с дьяволом



Пока родные искали Седу, пытаясь вернуть ее домой, молодые люди успели пожениться в Сирии. Через два месяца Хамзат, который стал помощником "министра войны" Абу Омара Шишани, погиб, подорвавшись на мине.

Эта смерть вызвала много вопросов, по словам Миланы, родственники Борчашвили подозревают, что взрыв подстроил Шишани, чтобы жениться на вдове помощника. Как бы то ни было, несмотря на яростные попытки матери, родственников и самой девушки, вырваться из лап "кровавого главаря" ей не удалось.

"Я поехала за ней, ее поместили во вдовий дом. Когда Шишани узнал, что она собирается уехать со мной, он отправил к нам вооруженный отряд головорезов, которые направили на нас оружие и сказали, что у них приказ нас расстрелять. Я бы ни за что не отступилась, но Седа, испугавшись за меня, начала плакать и молить, чтоб я уехала, договорившись, что мы устроим побег до окончания траура по мужу", — говорит Милана. После этого связь с дочерью полностью прервалась.

"Пока мы всеми способами пытались вернуть дочь, некие якобы родственники Шишани из Грузии передали нам, что он хочет за нее 5 миллионов долларов. Таких денег у нас не было, и я уже знала, что этот дьявол пойдет на все, чтобы ее не отпустить", — вздыхает мать девушки.

Через три месяца дочь вышла на связь и прислала фото ободранных рук, на пальцах не было ногтей.

"Оказывается, три месяца она провела в подвале с крысами, куда ее поместили за непокорность. На мои крики и вопросы по телефону она молила не говорить ничего и не ругаться, потому что каждое ее слово прослушивалось, она боялась всего", — заметила Милана. С заложницей Шишани не церемонился: шантажом и угрозами он вынудил ее стать женой.

Ад при жизни



Мать Седы и после смерти Шишани не может говорить о нем спокойно, проклятия в адрес бывшего мужа дочери вырываются поневоле.

"Этот период стал адом не только для нее, но и для всех нас. Он прятал ее от всех, не разрешал ни с кем общаться. Мучил не только духовно, но и физически. Не позволил ей поехать в больницу рожать, хотя другие женщины оттуда пользовались услугами врачей. Она родила первого ребенка в страшных муках дома, на кровати, повредив свое здоровье", — едва сдерживает слезы мать.

Цена свободы



Девушка, по словам матери, провела в неволе три года. В 2016 году "министр войны" был убит. После этого мать начала новую кампанию по вызволению дочери. Несмотря на уговоры и советы даже близких родственников отказаться от дочери, которая стала причиной неудач и несчастий, постигших всю семью после ее бегства, мать твердо стояла на своем.

"Я не могла ее бросить, я знала, как она страдает. Посторонние и пресса по-своему трактовали события вокруг нее, многое сочиняли, но все равно, какая мать откажется от ребенка, тем более, когда он попал в беду", — сокрушается Милана. Задача оказалась не из легких. Одна тюрьма сменилась на другую: брат погибшего мужа стал яростно охранять невестку, опасаясь бегства.

"С грудным ребенком на руках, будучи беременной вторым, она несколько раз пыталась бежать, но ее возвращали обратно. От суровой расправы видимо спасала беременность, иначе бы ее сразу расстреляли", — считает Милана.

Когда родился второй ребенок, подготовка к бегству возобновилась. К тому времени, в 2017 году, в Сирии уже шло активное наступление на отряды ИГ. Возможно, это обстоятельство помогло молодой женщине сбежать.

"Она находилась в сирийской Ракке, ей удалось оттуда сбежать с другими сообщницами. После длительного пути через пустыню с двумя детьми на руках она добралась до провинции Хама, оттуда в Идлиб. Там она три месяца пряталась в арабской семье, которая ее приютила", — рассказывает Милана.

Путь домой пролегал через Турцию. В конце ноября 2017 года она добралась до Турции, где и находилась до последнего задержания спецслужбами этой страны в начале июля 2018 года. Устроиться помогли родственники, и, по словам матери, истощенная женщина с двумя больными детьми первые месяцы лечилась. В наследство от ИГ она получила подорванное здоровье и пошатнувшуюся психику.

"У нее целый букет болезней, двое мальчиков в возрасте 3,5 и 2 года, у одного холецистозный панкреатит, он нуждается в оперативном вмешательстве. Она собиралась обратиться в консульство России, оформить явку с повинной, но никак не решалась. Привыкла бояться всего", — добавила женщина.

© Фото : из личного архива семьи Дудуркаевых Дочь экс-главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева © Фото : из личного архива семьи Дудуркаевых Дочь экс-главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева

Турецкое правосудие



Пока Седа в тюрьме с детьми, мать добивается выдачи внуков.

"Ее обвиняют по двум статьям турецкого законодательства – это незаконное пересечение границы и сотрудничество с незаконными вооруженными формированиями, поскольку она была женой одного из главарей. Мы наняли адвоката. Обещают в ближайшее время отдать детей", — сказала Милана. Она уже вылетела в Турцию после задержания дочери.

По ее словам, дата суда уже назначена, он состоится в середине августа, ориентировочно 15 числа.

Пятилетняя борьба за жизнь дочери для нее завершилась, и она считает себя победителем в этом противостоянии.

"Для меня главное то, что она жива и избавилась от этого ига. Турецкая тюрьма — рай по сравнению с тем, что она пережила", — замечает Милана. В то же время, она верит и надеется, что судьи проявят гуманность, когда ознакомятся со всеми обстоятельствами жизни женщины в "халифате", учитывая ее раскаяние.

"Она понимает, что преступила закон, чувствует вину не только перед законом, но и перед близкими, она тяжело поплатилась за свой необдуманный поступок и раскаивается в этом. Говорит, что пожалела о том, что сделала сразу после того, когда села в самолет в Нальчике, но страх не позволил вернуться обратно. Слишком строго ее воспитывали", — заключила женщина.

Экс-глава чеченского УФМС Асу Дудуркаев в ноябре 2013 года лишился своего поста после отъезда дочери.

Как сообщала РИА Новости член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, в базе данных рабочей группы по поиску и возвращению российских детей и женщин, созданной властями республики, свыше 2 тысяч женщин и детей, которые находятся в Сирии и Ираке. Чеченские власти с августа прошлого года вернули на родину свыше 100 женщин с детьми. Некоторые из них оформили явку с повинной, которая освободила их от уголовной ответственности, некоторые женщины осуждены с отсрочкой отбывания срока наказания до достижения детьми 14 лет.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.