Легковые автомобили россиян поставят на военный учет, пишут СМИ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минобороны планирует поставить на учет все легковые автомобили, которые находятся в собственности граждан. Об этом пишут "Известия".

В ведомстве разработали проект изменений в приказ министра обороны от 14 марта 2014 года № 151. В новом документе говорится, что учету подлежат автомобили категории "М1" технического регламента Таможенного союза — все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют не более восьми сидячих мест.

Минобороны сможет воспользоваться гражданским транспортом только в случае введения военного положения. Такой режим объявляют лишь при угрозе нападения или военной агрессии.

Предполагается, что мобилизованные машины не будут направляться в район боевых действий: на них военные будут передвигаться до тех пор, пока из резерва не прибудет штатный автотранспорт. Сразу после этого авто вернут владельцам, а собственникам выплатят компенсацию.

Техника поступит на вооружение сформированных на военное время соединений. Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, отмечается в документе.

В мирное время автомобили будут находиться на строгом учете. В военкомате на каждую машину заведут карточку технического состояния, в которой будут содержаться данные последнего техосмотра и информация о наличии полиса ОСАГО.

Информацию о транспорте и спецтехнике юрлиц в военкоматы будут передавать не только подразделения ГИБДД, Гостехнадзора и Росстата, но и Федеральная налоговая служба, утверждает издание.

Проект приказа проходит согласование в ведомствах и может быть сильно переработан в ходе дальнейшего обсуждения, отмечают "Известия".