Роспотребнадзор поможет Туве в борьбе с сибирской язвой

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор РФ подтвердил правильность мероприятий, проводимых в Туве в борьбе с сибирской язвой, и пообещал оказать всю необходимую помощь, сообщил во вторник глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети Facebook.

"Благодарю главного государственного санитарного врача РФ А.Ю. Попову за отзывчивость. У нас с Анной Юрьевной состоялся содержательный телефонный разговор по поводу эпидемиологической обстановки в Барун-Хемчикском районе. Она подтвердила правильность наших действий и мероприятий против угрозы сибирской язвы и заверила во всяческой поддержке, в том числе по приобретению соответствующих вакцин", — написал Кара-оол.

В понедельник сообщалось, что двое мужчин 31 и 34 лет после забоя крупного рогатого скота покрылись красными язвами и были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. На территории чабанской стоянки объявлен карантин, запрещен забой скота. Тувинская ветеринарная лаборатория подтвердила наличие сибирской язвы в патологическом материале забитого скота.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.