МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Крыму, в симферопольской горбольнице № 7 уже неделю находится 73-летняя Анна Сурдуль. Ее состояние врачи оценивают как очень тяжелое. Истощенную пожилую женщину с инсультом привез некий Александр, который последнее время жил у нее в доме. Год назад он познакомился с дочерью Анны Павловны в соцсетях и перебрался к ней из Волгограда. Вскоре дочь умерла.

После чего Александр запер одинокую женщину и не пускал к ней ни друзей, ни соседей. Обращения неравнодушных людей в полицию особых результатов не дали. Ответ один: гость из Волгограда находится в жилище на законных основаниях, хотя никаких документов у него нет. После того как о положении Анны Сурдуль написали в местных СМИ, эта история привлекла общественное внимание.

Сгубила чрезмерная скрытность

Веда Сурдуль и ее мама Анна Павловна жили вдвоем в Симферополе в хорошем районе — с видом на Неаполь Скифский. Анна — сирота, в юности вышла замуж и родила дочку, но вскоре муж ушел из семьи, оставив ее одну с ребенком на руках. Семейная жизнь Веды тоже не сложилась — детей не было, с мужем развелась несколько лет назад. Так женщины остались совсем одни.

Их дом на Петровской балке поделен на две части: одна принадлежит Сурдуль, другая — пенсионерке Татьяне Шульге. Соседки, вспоминает она, были тихие, спокойные, с опаской заводили новые знакомства. "В душу мы к ним не лезли, говорили на отвлеченные бытовые темы. Веда работала бухгалтером и тащила на себе весь быт. О личной жизни ей и думать некогда было", — делится наблюдениями с корреспондентом РИА Новости Татьяна.

© Фото : из личного архива Натальи Визенковой Свадьба Веды и Сергея © Фото : из личного архива Натальи Визенковой Свадьба Веды и Сергея

У Веды была близкая подруга — Любовь Везенкова. Они вместе выросли, ходили в школу, дружили семьями. Любовь и ее дочь Наталья помогали Веде ухаживать за больной Анной Павловной. Подруга была в курсе всего происходившего в жизни Веды. Она знала, что год назад та познакомилась в соцсетях с неким Александром. Чем он занимался и какие у него намерения, Сурдуль не рассказывала. Известно лишь, что он сначала приезжал из Волгограда к Веде в гости, а потом перебрался жить к ним в дом.

"У Веды была саркома. Но то, что уже есть метастазы, выяснилось только во время операции. Александр понимал: жить ей оставалось недолго. Когда Веду прооперировали, он сразу уехал домой, а потом вернулся перед самой ее кончиной", — вспоминает в беседе с РИА Новости Наталья. При этом, уточняет она, ухажер запрещал как Веде, так и ее матери общаться с друзьями.

© Фото : из личного архива Натальи Визенковой Веда и Любовь в 14 лет © Фото : из личного архива Натальи Визенковой Веда и Любовь в 14 лет

Двадцать седьмого июня Веда, продолжает Наталья, не вышла на работу и предупредила коллег, что в офис приедет Александр, чтобы из сейфа забрать кое-какие документы.

"Речь шла о бумагах на дом. Также она просила передать ему деньги — Веда скопила 300 тысяч рублей на лечение, помощь и похороны. Сотрудница спокойно все отдала Александру. На следующий день Веда снова не пришла и на связь не выходила. Коллеги разыскали ее через сожителя: он передал трубку, она коротко и сухо ответила, что находится в дороге. А через день умерла", — восстанавливает хронологию событий Наталья.

По ее словам, Александр купил место на кладбище сразу под две могилы — Веде и ее маме. Он даже заказал памятник, но хотел похоронить тихо, поэтому не сообщил подругам о смерти. О том, что Веды больше нет, они узнали случайно от соседей.

Мужчине не до подгузников

"Когда умерла дочка, нам стали звонить соседи и спрашивать, где же бабушка? Выяснилось, что та не выходит на улицу уже несколько месяцев и никто не в курсе, жива ли она вообще", — рассказывает Наталья.

Обеспокоенная Везенкова приехала к Анне Павловне. На пороге ее встретил несостоявшийся жених Веды. "В просьбе показать бабушку Александр отказал, был агрессивно настроен. И, что удивительно, в доме был его сын, который уже успел приехать из Волгограда. Мы вызвали полицию, но результата это не принесло. Единственная реакция: а вы кто такие? Пусть родственники пишут заявления, не друзья", — сетует Наталья.

Приезд полиции она снимала на камеру. На ролике видно, как тот по-хозяйски распоряжается, кому можно войти в дом, а кому нет. После переговоров внутрь проследовали только врачи, сотрудники полиции и соседка Татьяна — в качестве понятой.

© Фото : из личного архива Натальи Визенковой Анна Павловна в кругу знакомых © Фото : из личного архива Натальи Визенковой Анна Павловна в кругу знакомых

"Когда я увидела Анну Павловну, поразилась. Она исхудала, отвечала односложно, долго думала над ответами. Было видно, что ей нужен уход. Я спросила, хотела бы она встретиться с Натальей и ее мамой, и тетя Аня сразу встрепенулась, одобрительно покачала головой, сказала: "Да, конечно". Но их к ней так и не пропустили", — комментирует Татьяна Шульга.

По ее словам, еще полгода назад Анна Сурдуль много передвигалась по участку, вела нехитрое хозяйство. Но однажды резко перестала выходить на улицу. А перед этим, утверждает Шульга, из дома доносились какие-то крики.

"Александр человек конфликтный, вспыльчивый, мог и поругаться. Окна в доме постоянно закрыты. Я старалась понять, кормят ли ее? Кошка их повадилась бегать ко мне, я ее подкармливала. А кормил ли он тетю Аню? Они уезжали порой на целый день, бабушка оставалась одна. Кто ей поможет, если что случится?" — задается вопросами Татьяна.

"Да и это чужой мужчина, я сомневаюсь, что он ухаживал за пожилым человеком, в особенности после смерти Веды. Ну что он будет ей голову расчесывать, менять подгузники, мыть? Это целое дело", — говорит она.

Самопровозглашенный хозяин

Больше всего Наталью Везенкову и соседей Сурдуль возмущает то, что у Александра нет никаких документов, на основании которых он мог бы жить в этом доме. "Бабушке дом никогда не принадлежал, он был оформлен на Веду. Никаких дарственных, завещаний она не оставляла. И заявления в загс они тоже не подавали, как сначала писали местные СМИ. Александр был совершенно чужим человеком. Но сотрудников полиции это не тревожит. На вопрос, почему он там находится, на каком основании, мне отвечали: "Ну, у него же ключи", — добавляет Везенкова.

© Фото : из личного архива Натальи Визенковой Последнее фото Веды и Любови © Фото : из личного архива Натальи Визенковой Последнее фото Веды и Любови

Через несколько дней после, продолжает она, Александр встретил ее на улице и опять был агрессивен. "Он говорил: "Вы что, дом мой отжать решили?", пытался замахнуться. Я подала заявление в полицию с просьбой повлиять на ситуацию. Заявление приняли неохотно, дескать, "он же вас не ударил, вот если бы ударил, тогда бы и пришли", — объясняет она.

"При этом документы на право проживания в полицию он так и не предоставил. С бабушкой может произойти все что угодно, пока она под одной крышей с незнакомым человеком, ведь он ее в могилу сводит намеренно", — уверена собеседница.

Хотя Александр при соседях и других свидетелях пообещал отвезти бабушку в больницу, сделал это он только через две недели, когда у Анны Павловны случился инсульт. Ее госпитализировали в отделение невралгии.

"Она была истощена, не могла ни говорить, ни есть, ни пить. Неизвестно, сколько времени ее не мыли и не переодевали: ее кожа была в чешуе, на голове колтуны, которые врачам пришлось выбривать. Врачи опасаются, что в больницу ее доставили не сразу. Сколько ей осталось жить, неизвестно. Что происходило в доме, тоже непонятно", — разводит руками Везенкова.

Александр продолжает жить в доме. Подруга раскрывает и другие детали: по ее словам, мать Веды не знала, что дочь умерла. Об этом ей сообщили, только когда пожилая женщина оказалась в больнице. Все это время бывший сожитель дочери говорил Анне Павловне, что Веда уехала в командировку.

"Мы бы хотели взять бабушку к себе. Однако даже сейчас сделать это невозможно: паспорт и все ее документы на руках у Александра, он их не отдает. А нам бы просто забрать бабушку в родные руки. Более того, тетя Аня сама просилась к нам, когда еще была жива дочь, говорила, что ей некомфортно", — заверяет Везенкова.

Без прав, но все же может

В распоряжении РИА Новости есть копии всех заявлений, которые Наталья Везенкова направляла в полицию, Следственный комитет и даже управление ФСБ по Республике Крым. В том числе и заявлений об угрозах, поступавших в ее адрес со стороны Александра. В одних ответах говорится, что будет проведена проверка, в других — рекомендуют обратиться в другие структуры.

"Прокурор вызывал нас к себе и пояснил: раз Анна Павловна не заявила, что она против проживания Александра в ее доме, он там может находиться. Но ведь она сейчас в принципе сказать ничего не может", — возмущается Наталья.

Известно, что сотрудники полиции приезжали в дом Сурдуль, но гость из Волгограда не открыл им дверь, на телефонные звонки не отвечал. В итоге полицейские опросили соседей и уехали. В палату к Анне Павловне Везенкову пускают не больше чем на пять минут.

РИА Новости обратилось за официальным комментарием в пресс-службу МВД Республики Крым. Однако в ведомстве запрос оставили без ответа.