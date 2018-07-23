"Шереметьево" предупредило о проблемах с багажом до конца июля

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Трансферным пассажирам аэропорта "Шереметьево" из-за сбоя в системе транспортировки багажа до конца июля придется самостоятельно получать и сдавать багаж на рейс, сообщила воздушная гавань.
"С 23 июля по 30 июля трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между "Шереметьево-1" и "Шереметьово-2" в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно", — говорится в сообщении.
Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полета своевременно, отмечается там же.
В настоящее время менеджмент АО "МАШ", проектировщики и поставщики оборудования совместно работают над скорейшим устранением выявленного дефекта.