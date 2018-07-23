"Шереметьево" предупредило о проблемах с багажом до конца июля

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Трансферным пассажирам аэропорта "Шереметьево" из-за сбоя в системе транспортировки багажа до конца июля придется самостоятельно получать и сдавать багаж на рейс, сообщила воздушная гавань.

Ранее аэропорт на своем сайте сообщал о перебоях в работе системы багажной транспортировки и о проблемах, связанных с отправкой багажа пассажиров. Из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки багажа, что привело к возникновению задержек при отправке части багажа трансферных пассажиров.

"С 23 июля по 30 июля трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между "Шереметьево-1" и "Шереметьово-2" в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно", — говорится в сообщении.

Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полета своевременно, отмечается там же.

В настоящее время менеджмент АО "МАШ", проектировщики и поставщики оборудования совместно работают над скорейшим устранением выявленного дефекта.