МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский политик и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко проехал на автомобиле по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от путешествия на полуостров.

В записанном видеоролике Журавко обратился к своим соотечественникам и заявил, что мост положительно повлияет на экономику полуострова и благосостояние крымчан. По его словам, путепровод строили "качественно, на века".

"Вы не представляете, какой большой поток транспорта идет со стороны материка России. Люди действительно едут в Крым отдыхать", — написал экс-депутат в Facebook.

Политик призвал соотечественников не верить украинским "лжеаналитикам", рассказывающим, что "мост развалится либо же его не существует".

"В украинской власти сидят маргиналы, жулики, лжецы и завистливые <…> идиоты. Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию, что такой мегапроект, как Крымский мост, уже работает", — поделился эмоциями бывший парламентарий.

По его словам, Украина бы получила "колоссальную выгоду", если бы не старалась препятствовать реализации проекта, а присоединилась к строительству путепровода.

Это способствовало бы налаживанию экономических отношений между государствами, отметил Журавко.

"Уверен, что придет тот день, когда между нами границ не будет", — заключил политик.

Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.