Ликвидацию очередей в дома престарелых включили в нацпроект "Демография"

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Ликвидацию очередей в соцучреждения для пожилых людей включили в национальный проект "Демография", сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Также в этом проекте мы ставим задачу ликвидировать полностью очередь в учреждения для пожилых людей (дома престарелых, психоневрологические интернаты, геронтологические центры), при этом мы исходим из того, что это нужно делать на современной основе, соответствующие проекты сейчас разрабатываются, чтобы это были современные учреждения нового типа", — сказал Топилин.

В понедельник глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что общий объем финансирования нацпроекта "Демография" составит более 3,5 триллиона рублей.

Ранее в июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 триллиона рублей планируется направить на национальный проект по демографии за шесть лет. Голикова также рассказала, что в рамках нацпроекта предусмотрен федеральный проект, направленный на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. В нем, по словам вице-премьера, содержатся мероприятия по активному долголетию.

Также в 2017 году сообщалось, что 43,6 миллиарда рублей планирует потратить Минтруд России на приведение в надлежащее состояние и ликвидацию очередей в домах престарелых, психоневрологических интернатах и геронтологических центрах.