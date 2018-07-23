Ликвидацию очередей в дома престарелых включили в нацпроект "Демография"

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Ликвидацию очередей в соцучреждения для пожилых людей включили в национальный проект "Демография", сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
В понедельник глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что общий объем финансирования нацпроекта "Демография" составит более 3,5 триллиона рублей.
Ранее в июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 триллиона рублей планируется направить на национальный проект по демографии за шесть лет. Голикова также рассказала, что в рамках нацпроекта предусмотрен федеральный проект, направленный на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. В нем, по словам вице-премьера, содержатся мероприятия по активному долголетию.
Также в 2017 году сообщалось, что 43,6 миллиарда рублей планирует потратить Минтруд России на приведение в надлежащее состояние и ликвидацию очередей в домах престарелых, психоневрологических интернатах и геронтологических центрах.