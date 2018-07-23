Россияне в год покупают 21 литр алкоголя, показало исследование

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне в среднем в год покупают 21 литр алкогольных напитков, причем наибольшим спросом пользуется вино, говорится в исследовании компании GfK.

Исследование основано на данных опроса домохозяйств в городской и сельской России с апреля 2017 по март 2018 года. В сравнение приводятся данные за апрель 2016 — март 2017 года. Указанные показатели не учитывают категорию пива.

"По данным потребительской панели GfK, крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86 процентов домохозяйств. В среднем одно домохозяйство покупает 21 литр алкогольных напитков в год. И все чаще россияне отдают предпочтение вину", — следует из документа.

В целом за минувший год потребление тихих вин выросло на 8,8 процента, в год на одно домохозяйство приходится десять литров вина, или почти половина годового объема покупки алкоголя на домохозяйство. Россияне покупают такие вина примерно семь раз в год, и за один визит они берут в среднем 1,4 литра вина.

Больше всего от этих предпочтений россиян выигрывают супермаркеты, дискаунтеры и специализированные магазины — алкомаркеты. Самый большой оборот на винах делает, согласно исследованию, "Пятерочка". Среди самых быстрорастущих сетей по объему продаж вина в денежном выражении выделяются сети "Красное и Белое", "Лента" и "Перекресток", указывается в сообщении.

Исследовательская компания GfK основана в 2014 году. В настоящее время она присутствует более чем в ста странах мира. Она проводит исследования в сфере автомобильного, потребительского, энергетического, финансового, медийного, технологического и других рынков.