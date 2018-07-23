ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Женщины смогут получать гранты на открытие групп ухода за детьми, сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

"Детские сады не построишь везде, во всех населенных пунктах, а потребность в этом есть. Поэтому предусмотрены проектные программы, гранты, на создание групп по уходу за детишками. Мы предполагаем, что сможем и обучить тех женщин, которые хотят работать в этой сфере и, соответственно, они могут получить гранты на то, чтобы открыть такие группы ухода, обустроить помещение, чтобы оно соответствовало определенным стандартам",- сказал Топилин.

Топилин уточнил, что эта работа начнется с 2020 года.

"В 2019 и 2020 году нам надо будет создать все условия нормативные для этой программы", — отметил он.

По словам министра, около 30 тысяч женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, ежегодно будут участвовать в программе по обучению, переобучению и повышению квалификации.

Топилин подчеркнул, что программа будет развиваться в рамках нацпроекта "Демография" и будет финансироваться из федерального бюджета.