Около 30 тысяч женщин в декрете ежегодно будут бесплатно переобучаться

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Около 30 тысяч женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, ежегодно будут участвовать в программе по обучению, переобучению и повышению квалификации, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Он отметил, что программа будет развиваться в рамках нацпроекта "Демография" и будет поддерживаться не из региональных бюджетов, а из федерального. Топилин рассказал, что частью нацпроекта является содействие занятости и создание дополнительных мест в детских садах. Он напомнил, что стоит задача создать более 250 тысяч новых мест в 2021 году.

"Программы поддержки занятости охватывают обучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком… Так программа, которую мы в регионах реализуем, но она не поддерживается из федерального бюджета, теперь будет поддерживаться из федерального бюджета, и мы исходим из того, что около 30 тысяч человек ежегодно будут участвовать в этой программе. Это достаточно серьезные, масштабные показатели", — заявил министр.

По данным пресс-службы Минтруда, в национальный проект "Демография" включены следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание "яслей" — содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения".